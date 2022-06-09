Коронавирус в Литве: 216 новых случаев и одна смерть

Впервые заразились 186 человек, повторно - 30.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 85 человек, из них 7 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 55,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней - 12,9%
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразились более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привились 69,8% жителей.
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