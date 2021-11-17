Коронавирус в Литве: 2151 новый случай и 19 смертей

Среди умерших 16 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2390 человек, полную схему вакцинации завершили 10 902 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1747 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 154 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15,9 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1188,3 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 11,5%.