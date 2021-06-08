Коронавирус в Литве: 215 новых случаев, скончались 7 человек

За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 826 молекулярных (ПЦР) и 7 тыс. 980 антигенных тестов на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 180,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,7%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 тыс. 759 случаев COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4317 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8723 смерти.
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