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За минувшие сутки в Литве подтверждено 215 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 7 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 215 новых случаев, скончались 7 человек
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки было проведено 9 тыс. 826 молекулярных (ПЦР) и 7 тыс. 980 антигенных тестов на COVID-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 180,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,7%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 276 тыс. 759 случаев COVID-19.

От коронавируса в Литве скончались 4317 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8723 смерти.

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