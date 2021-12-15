Коронавирус в Литве: 2123 новых случая и 12 смертей

Среди умерших 6 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1538 человек, полную схему вакцинации завершил 16 037 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1292 пациента с COVID-19, 119 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 500 молекулярных (ПЦР) и 3600 антигенных тестов на коронавирус.