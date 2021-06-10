Коронавирус в Литве: 212 новых случаев, скончались 4 человека

За минувшие сутки было проведено 15 тыс. 752 молекулярных (ПЦР) и 5 тыс. 153 антигенных теста на COVID-19.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 156,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 1,5%.
В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 277 тыс. 222 случая COVID-19.
От коронавируса в Литве скончались 4327 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 8753 смерти.
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