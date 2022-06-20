Впервые заразились 19 человек, повторно - 2.
В больницах на лечении от COVID-19 находится 63 человека, из них трое - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 74,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней - 21,1%
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Россия ставит ультиматум и открыто угрожает Литве
РФ оставляет за собой право на действия по защите своих...
Глава МИД Литвы: запрет на транзит стали в Калининград – решение ЕС
Запрет на транзит продукции из стали и черных...
Центробанк предложил свой вариант налога на недвижимость, плата может составить и 1165 евро
Минфин Литвы предложил ввести всеобщий налог на...
Спецэфир Delfi: что сказал Токаев, и получит ли Украина больше оружия из Германии?
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев не поддержал...