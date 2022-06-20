Впервые заразились 19 человек, повторно - 2.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 63 человека, из них трое - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 74,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней - 21,1%

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.