Коронавирус в Литве: 2090 новых случаев и 25 смертей

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 427 118 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек из возрастной группы 40-99 лет. 17 из них не были привиты или были привиты не полностью.
С начала пандемии от COVID-19 в Литве скончались 6111 человек.
По данным Департамента статистики, количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1401,6.
Показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 2624 случая.
Показатель положительных тестов за последние 7 дней составляет 18%.
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