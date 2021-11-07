Коронавирус в Литве: 2090 новых случаев и 25 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2090 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 25 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Всего в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 427 118 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались 27 человек из возрастной группы 40-99 лет. 17 из них не были привиты или были привиты не полностью.

С начала пандемии от COVID-19 в Литве скончались 6111 человек.

По данным Департамента статистики, количество новых случаев за последние 14 дней на 100 000 жителей составляет 1401,6.

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Показатель заболеваемости за последние 7 дней составляет 2624 случая.

Показатель положительных тестов за последние 7 дней составляет 18%.

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