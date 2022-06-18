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За минувшие сутки в Литве было выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом, смертей не фиксировалось, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 207 новых случаев, смертей от COVID-19 не было
© SAM nuotr.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 73,6 случая. Количество новых случаев за последние семь дней – в среднем 160 положительных тестов в сутки.

С начала пандемии общее число случаев достигло 1 065 134, за это время выздоровели 1 037 957 человек. В настоящее время болеют 2112 человек. С начала пандемии общее число смертей от COVID-19 составляет 9158.

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