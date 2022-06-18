Коронавирус в Литве: 207 новых случаев, смертей от COVID-19 не было

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 73,6 случая. Количество новых случаев за последние семь дней – в среднем 160 положительных тестов в сутки.

С начала пандемии общее число случаев достигло 1 065 134, за это время выздоровели 1 037 957 человек. В настоящее время болеют 2112 человек. С начала пандемии общее число смертей от COVID-19 составляет 9158.