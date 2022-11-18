Впервые заразились 152 человека, второй раз - 49, третий – три человека, в четвертый раз - один человек.

В больницах проходит лечение 116 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 121,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,1%.

В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.