Впервые заразились 152 человека, второй раз - 49, третий – три человека, в четвертый раз - один человек.
В больницах проходит лечение 116 пациентов с COVID-19, из них 7 находятся в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 121,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 16,1%.
В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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