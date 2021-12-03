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За минувшие сутки в Литве было выявлено 2040 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2040 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2454 человека, полную схему вакцинации завершили 20 618 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1295 пациентов с COVID-19 - почти столько же, как и сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей повысился и составил 860,4 случая. Этот показатель сокращался четыре недели подряд, а сегодня снова начал расти. Доля положительных тестов за семь дней составила 9,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 476 тыс. человек, скончались - 6,8 тысячи.

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