Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти

Среди скончавшихся от коронавируса 28 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 76 человек, полную схему вакцинации завершили 202 жителя.
В больницах сейчас проходит лечение 1830 пациентов с COVID-19, почти почти столько же, сколько и сутками ранее. 142 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 6,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал несколько снизился и составил 1385,4 случая. Доля положительных тестов за выросла до 17,5%.
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