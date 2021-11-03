Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти

Среди скончавшихся от коронавируса 28 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 76 человек, полную схему вакцинации завершили 202 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1830 пациентов с COVID-19, почти почти столько же, сколько и сутками ранее. 142 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал несколько снизился и составил 1385,4 случая. Доля положительных тестов за выросла до 17,5%.