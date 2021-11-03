aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 32 человека, сообщил в среду Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся от коронавируса 28 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 76 человек, полную схему вакцинации завершили 202 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1830 пациентов с COVID-19, почти почти столько же, сколько и сутками ранее. 142 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей продолжал несколько снизился и составил 1385,4 случая. Доля положительных тестов за выросла до 17,5%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Минздрав Литвы: в красную зону вернулись Исландия, Лихтенштейн и Испания (5)

С 1 ноября в красную зону пораженных коронавирусом...

Представлены новые данные об эффективности вакцин. Прививка или болезнь?

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)...

TOP новостей

Специалист: ближайшие несколько недель в Литве будут очень тяжелыми (76)

Директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда...

Вакцинация внесла раскол в семьи: подростки все смелее выступают против воли родителей

Подростки, чьи родители запрещают им прививаться, все...

Глава Минздрава Литвы: непохоже, что мы достигли пика заболеваемости (6)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...

Литва в черной зоне: где ситуация лучше, а где хуже всего? (11)

С 31 октября все муниципалитеты Литвы находятся в черной...

Коронавирус в Литве: 2032 новых случая и 32 смерти

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2032 новых случая...