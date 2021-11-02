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За минувшие сутки в Литве был выявлен 2031 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 23 человека, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 2031 новый случай и 23 смерти
© DELFI / Andrius Ufartas

Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 79 человек, всего были привиты 184 жителя.

В больницах сейчас проходит лечение 1963 пациента с COVID-19, 150 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 6500 молекулярных (ПЦР) и 2100 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 1441,8 случай. Доля положительных тестов выросла до 16,8%.

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