Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 27 смертей

Среди умерших 22 человека были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2276 человек, полную схему вакцинации завершили 13 956 жителей.
В больницах сейчас проходит лечение 1691 пациент с COVID-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 148 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 14,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1152,9 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 11,1%.
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