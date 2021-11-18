Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 27 смертей

Среди умерших 22 человека были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2276 человек, полную схему вакцинации завершили 13 956 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1691 пациент с COVID-19 - почти на 50 меньше, чем сутками ранее, 148 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1152,9 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 11,1%.