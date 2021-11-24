Коронавирус в Литве: 2015 новых случаев и 12 смертей

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2127 человек, полную схему вакцинации завершили 14 968 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1454 пациента с COVID-19 - на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 132 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 945 случаев. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов выросла до 10%.