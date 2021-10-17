Среди скончавшихся 23 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 568 человек. В целом за сутки было привито 1167 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1638 пациентов с COVID-19. 156 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 7600 молекулярных (ПЦР) и 4600 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1116,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 12%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5439 человек.