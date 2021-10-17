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За минувшие сутки в Литве были выявлены 2002 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 28 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Antakalnio atraminė ligoninė
Antakalnio atraminė ligoninė
© Vidmantas Balkūnas

Среди скончавшихся 23 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 568 человек. В целом за сутки было привито 1167 человек.

В больницах сейчас проходят лечение 1638 пациентов с COVID-19. 156 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 7600 молекулярных (ПЦР) и 4600 антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1116,3 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 12%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5439 человек.

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