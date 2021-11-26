Коронавирус в Литве: 2002 новых случая и 14 смертей

Среди умерших 11 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2469 человек, полную схему вакцинации завершили 19 559 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1402 пациента с COVID-19 - немного больше, чем сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16,1 тыс. молекулярных (ПЦР) и 7,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 899,4 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов немного выросла до 10,2%.