Коронавирус в Литве: 20 новых случаев, скончался один человек

Скопировать ссылку Коронавирус в Литве: 20 новых случаев, скончался один человек

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 20 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.