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За минувшие сутки в Литве было выявлено 20 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,
Vilnius, karantinas,pandemija,žmogus, žmonės,
© DELFI / Andrius Ufartas

За минувшие сутки был привит 5041 человек, первую дозу вакцины получил 1831, вторую - 3570 человек.

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