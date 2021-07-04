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За минувшие сутки в Литве было выявлено 20 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончался один человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
За минувшие сутки был привит 5041 человек, первую дозу вакцины получил 1831, вторую - 3570 человек.
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