Коронавирус в Литве: 2 новых случая, без летальных исходов

С начала пандемии от COVID-19 скончалось 9687 человек.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 320 913 случаев. В данное время болеют 862 человека, в больницах заняты 57 коек для больных коронавирусом.

За последние сутки в стационар переведен 1 пациент. В отделениях реанимации и интенсивной терапии лечатся 4 человека.

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 21 случай.

Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 36. .