Коронавирус в Литве: 1982 новых случая и 10 смертей

Среди умерших 7 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1922 человека, полную схему вакцинации завершили 17 164 жителя.
В больницах сейчас проходят лечение 1306 пациентов с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 130 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 17,4 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько снизился и составил 857,1 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 12,7%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 484,5 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.
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