Коронавирус в Литве: 1970 новых случаев и 18 смертей

15 скончавшихся не были привиты, 3 - привиты.

3335 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 8771 тыс. прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1223 человека – на 22 человека больше по сравнению с предыдущими сутками, 133 из них находится в реанимации.