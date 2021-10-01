aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1970 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1970 новых случаев и 18 смертей
© Vidmantas Balkūnas

15 скончавшихся не были привиты, 3 - привиты.

3335 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 8771 тыс. прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1223 человека – на 22 человека больше по сравнению с предыдущими сутками, 133 из них находится в реанимации.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Коронавирус в Литве: 1806 новых случаев и 19 смертей (40)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1806 новых...

С пятницы – перемены в ношении масок: некоторые жители называют это абсурдом (48)

С 1 октября в Литве даже людям с "паспортом...

TOP новостей

Поспешившие с выбором поставщика электроэнергии потребители в Литве остались в дураках? (33)

Министерство энергетики Литвы представило план по...

Около Друскининкай началось возведение забора на границе с Беларусью (5)

В пятницу государственная компания EPSO-G и ее дочерняя...

С пятницы – перемены в ношении масок: некоторые жители называют это абсурдом (48)

С 1 октября в Литве даже людям с "паспортом...

Профессор о масштабах волны ковида: будет нарастать еще 4 недели (29)

Эксперты предлагают улучшить систему информирования...

Прогноз: отопление в Вильнюсе может подорожать на 70% (59)

Отопление в Вильнюсе может подорожать на 70%, сказал...