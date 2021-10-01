Коронавирус в Литве: 1970 новых случаев и 18 смертей

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1970 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 18 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
15 скончавшихся не были привиты, 3 - привиты.
3335 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 8771 тыс. прививок.
В больницах сейчас проходит лечение 1223 человека – на 22 человека больше по сравнению с предыдущими сутками, 133 из них находится в реанимации.
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