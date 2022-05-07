aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 196 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 3 человека, показывают обнародованные в субботу данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 196 новых случаев и 3 смерти
© Zuma Press / Scanpix

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 191,8 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 10%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.

Один умерший от COVID-19 за минувшие сутки относился возрастной группе 50-59 лет, второй - 70-79 лет, третий был старше 90.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

От коронавируса в Литве скончался 28-летний молодой человек

Несмотря на то, что в Литве отменили чрезвычайную...

Европарламент поддержал продление срока действия системы сертификатов Covid-19 еще на год

В целях обеспечения свободного передвижения граждан...

TOP новостей

Бежавшая от войны с детьми украинка нашла работу в Таураге: на родине работала баристой, сейчас - плетет рыболовные сети

Спасаясь от войны в Украине, 27-летняя Мария Белова в...

Андрей Соколов. Экономим на каждом шагу

В Литве есть много способов найти бесплатно или за...

Литва, утратившая коридор транзита: одни ждут конца войны, другие - ищут возможности (1)

Литва за очень короткое время потеряла конкурентное...

Война в Украине. Российские войска продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов в районе Харькова (1)

Война в Украине продолжается больше двух месяцев....

Татьяна Соколова. Каким должно быть образование в 21 веке?

Богатые люди в прошлые века обучали своих детей,...