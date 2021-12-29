Коронавирус в Литве: 1948 новых случаев и 17 смертей

11 скончавшихся не были привиты или были привиты не полностью.
За минувшие сутки 1815 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 22 175 прививок.
В больницах сейчас проходит лечение 1072 человека – на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 109 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 11 тыс. молекулярных (ПГР) и 4,6 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы передало на рассмотрение в парламент список работников, которым придется прививаться
Правительство Литвы передало на рассмотрение в...
Правительство Литвы дополнительно ужесточило правила выдачи "паспорта возможностей" (2)
Министерство внутренних дел (МВД) в среду представило...
"(Не)Простая история" Александры Метальниковой: я рада, что мы остались в Литве
Свои "(Не) Простые истории " рассказывает хорошо...
Пенсии и выплаты: что меняется в следующем году в Литве (1)
В следующем году в Литве пенсии по старости...
О Рождестве в Вильнюсе пишут в зарубежных СМИ: хвалят и елку и сам город (6)
Вильнюсская елка и в этом году попала в списки самых...