Коронавирус в Литве: 1945 новых случаев и 12 смертей

7 скончавшихся были не привиты или привиты частично.
714 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом - 6875 человека.
В больницах лечении от COVID-19 проходят 967 человек, 95 из них – в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 737 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 13,5%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 520 000 человек, умерли больше 7400 человек.
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