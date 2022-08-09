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За минувшие сутки в Литве выявлено 1935 новых случаев заражения COVID-19, зафиксирована одна смерть, показывают обнародованные во вторник данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1935 новых случаев и одна смерть
© Vidmantas Balkūnas

Впервые заразились 1337 человек, повторно - 571, в третий раз - 28.

По последним данным, в больницах проходят лечение 135 пациентов, из них 8 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 572,5 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 53%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.

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