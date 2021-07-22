Коронавирус в Литве: 193 новых случая, скончался один человек

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 45,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 1,5%.
За минувшие сутки было сделано 6056 молекулярных (ПЦР) и 3423 антигенных теста на COVID-19.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 296 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1164.
От коронавируса в Литве скончались 4408 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9004 смерти.
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