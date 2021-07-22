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За минувшие сутки в стране было выявлено 193 новых случая коронавируса и одна смерть, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 193 новых случая, скончался один человек
© Mindaugas Milinis

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 45,1 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 1,5%.

За минувшие сутки было сделано 6056 молекулярных (ПЦР) и 3423 антигенных теста на COVID-19.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 280 296 человек, за сутки несколько выросло число все еще болеющих до 1164.

От коронавируса в Литве скончались 4408 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9004 смерти.

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