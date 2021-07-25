Коронавирус в Литве: 189 новых случаев, никто не умер

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 63,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки несколько выросла и составила 2,2%.

От коронавируса в Литве скончались 4410 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9013 смертей.