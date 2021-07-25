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За минувшие сутки в стране было выявлено 189 новых случаев коронавируса, смертей от этой болезни не фиксировалось, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 189 новых случаев, никто не умер
© Vidmantas Balkūnas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 63,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки несколько выросла и составила 2,2%.

От коронавируса в Литве скончались 4410 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связаны 9013 смертей.

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