Коронавирус в Литве: 1879 новых случаев и 15 смертей

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1778 человек, полную схему вакцинации завершили 17 493 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1267 пациента с COVID-19, 113 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15 500 молекулярных (ПЦР) и 3500 антигенных тестов на коронавирус.