Коронавирус в Литве: 1879 новых случаев и 15 смертей

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1778 человек, полную схему вакцинации завершили 17 493 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1267 пациента с COVID-19, 113 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 15 500 молекулярных (ПЦР) и 3500 антигенных тестов на коронавирус.
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