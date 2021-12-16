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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1879 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1879 новых случаев и 15 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1778 человек, полную схему вакцинации завершили 17 493 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1267 пациента с COVID-19, 113 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 15 500 молекулярных (ПЦР) и 3500 антигенных тестов на коронавирус.

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