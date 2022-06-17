Коронавирус в Литве: 187 новых случаев, один человек скончался

Впервые заразились 166 человек, повторно - 21.

В больницах на лечении от COVID-19 находится 61 человек, из них 5 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 70,2 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней - 19%

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 000 заболевших коронавирусом.

Хотя бы один раз коронавирусом заразились в стране более 1 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,9% жителей.