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За минувшие сутки в Литве выявлены 186 случаев коронавируса (COVID-19), повторно заразились 49 человек, сообщил Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 186 новых случаев, смертей не было
© DELFI / Andrius Ufartas

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9643 человека.

С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 998 случаев.

В данное время болеют 5147 человек,

Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 110,5 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 207.

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