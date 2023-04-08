Коронавирус в Литве: 186 новых случаев, смертей не было

С начала пандемии от COVID-19 скончались 9643 человека.
С начала пандемии общее число заразившихся COVID-19 в стране на сегодняшний день составляет 1 315 998 случаев.
В данное время болеют 5147 человек,
Как сообщает Департамент статистики, число новых случаев заболевания за 14 дней на 100 000 жителей составляет 110,5 случаев. Средний суточный показатель новых случаев за последние 7 дней – 207.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новоселы в одном садоводческом товариществе жалуются на соседей, которые держат кур
Кажется, что улица Келмиёс Соду 24-ои в вильнюсском...
Языковед о намерении проверять уровень владения литовским украинцев: это было бы поражением демократии (3)
Языковед, профессор Вильнюсского университета Лорета...
Министр обороны Украины: российское наступление терпит неудачу, мы наносим им колоссальный урон (1)
"Ползучее" наступление России на украинском фронте все...
На каких дорогах в праздники возможны заторы? список
Приближается Пасха . На этот праздник многие жители...
Странное требование в объявлении о вакансии, сам работодатель поспешил убрать текст
Объявление о вакансии в социальной сети вызвало...