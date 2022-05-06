Коронавирус в Литве: 186 новых случаев и 2 смерти

За сутки впервые коронавирусом заболело 168 человек, во второй раз - 18 человек.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 259 человек, из них 20 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 210,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 10%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,8% жителей.
Один умерший от COVID-19 за минувшие сутки относился к возрастной группе 20-29 лет, он не был привит. Второй скончавшийся был старше 80 лет, он был привит.
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