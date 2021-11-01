Коронавирус в Литве: 1853 новых случая и 33 смерти

Среди скончавшихся от коронавируса 23 человека были не привиты или привиты не полностью.

Со вчерашнего дня вся Литва находится в черной зоне ковида.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 254 человек, полную схему вакцинации завершили 588 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1745 пациентов с COVID-19, 137 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 5300 молекулярных (ПЦР) и 3300 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 1449,8 случая. Доля положительных тестов выросла до 15,1%.