Среди скончавшихся от коронавируса 23 человека были не привиты или привиты не полностью.
Со вчерашнего дня вся Литва находится в черной зоне ковида.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 254 человек, полную схему вакцинации завершили 588 жителей.
В больницах сейчас проходит лечение 1745 пациентов с COVID-19, 137 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 5300 молекулярных (ПЦР) и 3300 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 1449,8 случая. Доля положительных тестов выросла до 15,1%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Советник премьер-министра Литвы: непривитых могли бы лечить дома
Поскольку в Литве сокращается количество свободных...
Забастовка водителей общественного транспорта в Вильнюсе с 8 ноября не начнется (70)
Вильнюсский участковый суд удовлетворил заявление...
Коронавирус в Литве: 1853 новых случая и 33 смерти
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1853 новых...
Выплаты за вакцинацию не привлекли литовских пенсионеров
Предусмотренная компенсация в размере 100 евро не...