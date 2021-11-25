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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1853 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1853 новых случая и 19 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2091 человек, полную схему вакцинации завершили 17 557 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1393 пациента с COVID-19 - почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 919,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов сократился до 9,8%.

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