Коронавирус в Литве: 1853 новых случая и 19 смертей

Среди умерших 13 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2091 человек, полную схему вакцинации завершили 17 557 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1393 пациента с COVID-19 - почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 131 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 6,7 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 919,1 случая. Этот показатель сокращается третью неделю подряд. Доля положительных тестов сократился до 9,8%.