За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 116,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 283 016 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4416 человек.