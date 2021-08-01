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За минувшие сутки в Литве было выявлено 184 новых случая коронавируса, один человек скончался, сообщил Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 116,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.
В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 283 016 человек.
От коронавируса в Литве скончались 4416 человек.
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