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За минувшие сутки в Литве было выявлено 184 новых случая коронавируса, один человек скончался, сообщил Департамент статистики.
Savaitgalis Palangoje
Savaitgalis Palangoje
© DELFI / Modesta Meškė

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 116,8 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 2,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели 283 016 человек.

От коронавируса в Литве скончались 4416 человек.

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