Коронавирус в Литве: 1837 новых случаев и 14 смертей

Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2285 человек, полную схему вакцинации завершили 15 530 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 11,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.