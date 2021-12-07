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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 14 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1837 новых случаев и 14 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 10 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2285 человек, полную схему вакцинации завершили 15 530 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1321 пациент с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем чем сутками ранее, 128 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 11,8 тыс. молекулярных (ПЦР) и 5,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько вырос и составил 858,8 случая. Доля положительных тестов за семь дней выросла и составила 11,9%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 482 тыс. человек, скончались - 6,9 тысячи.

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