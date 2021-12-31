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За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1831 новый случай и 9 смертей
© Vidmantas Balkūnas

5 скончавшихся были не привиты или привиты частично.

1659 человек были привиты первой дозой вакцины. В целом - 17 593 человека.

В больницах лечении от COVID-19 проходят 1039 человек, 103 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 724 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 13,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерли - 7,4 тыс. человек.

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