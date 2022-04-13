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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1820 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 6 человек, показывают обнародованные в среду данные Департамента статистики.
Коронавирус в Литве: 1820 новых случаев и 6 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Из выявленных за минувшие сутки 1516 случаев были первичными заражениями, 301 - вторичными, три человека заразились в третий раз.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 833 человека - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 47 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 824,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней снизилась до 23,9%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 были старше 70 лет. Четверо из них были полностью привиты.

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