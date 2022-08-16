Впервые заразились 157 человек, повторно - 24, в третий раз - 1.
По последним данным, в больницах проходят лечение 145 пациента, из них 10 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек вырос и составил 538,7 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней немного повысилась и составила 52,5%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 69,9% жителей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ездившим в Москву соратникам Палецкиса депутаты придумали серьезное наказание
Ездившим в Москву за российским солнцем соратникам...
Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской
Гостья эфира Delfi – Людмила Петрушевская , русский...
Разочарованные Палангой литовцы едут на латышский курорт
Лучший курорт в странах Балтии - Лиепая, так говорят...
Министр энергетики: третий этап либерализации рынка электроэнергии будет отложен минимум на год
Министр энергетики Дайнюс Крейвис утверждает, что...
Взрывы рядом с Джанкоем в Крыму: что известно
Утром 16 августа на севере Крыма прогремели взрывы. На...