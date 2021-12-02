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За минувшие сутки в Литве было выявлено 1813 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 20 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 1813 новых случаев и 20 смертей
© Vidmantas Balkūnas

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2401 человек, полную схему вакцинации завершили более 18 192 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1292 пациента с COVID-19 - на четыре десятка меньше, чем сутками ранее, 126 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 844,9 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов за семь дней составила 9,4%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 474 тыс. человек, скончались - 6, 8 тысячи.

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