Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2401 человек, полную схему вакцинации завершили более 18 192 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1292 пациента с COVID-19 - на четыре десятка меньше, чем сутками ранее, 126 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 14,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 844,9 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов за семь дней составила 9,4%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 474 тыс. человек, скончались - 6, 8 тысячи.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бесплатные тесты на антитела могут сдать не все, круг лабораторий ограничен (1)
С 1 декабря привитые жители Литвы могут бесплатно...
Водители делятся впечатлениями - ситуация на дорогах всей Литвы сложная (5)
В среду вечером в Литве начался снегопад. Дорожные...
Коронавирус в Литве: 1813 новых случаев и 20 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1813 новых...
Циклон принесет резкую перемену погоды, значительно похолодает (4)
В Литву пришел активный атлантический циклон. Ночью...
СОГГ о драме мигрантов с детьми: они ушли в глубь страны и не вернулись (1)
СОГГ Литвы сообщает, что за минувшие сутки в страну не...