Коронавирус в Литве: 1813 новых случаев и 20 смертей

Среди умерших 17 человек были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины был привит 2401 человек, полную схему вакцинации завершили более 18 192 жителей.

В больницах сейчас проходят лечение 1292 пациента с COVID-19 - на четыре десятка меньше, чем сутками ранее, 126 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 2,1 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 844,9 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов за семь дней составила 9,4%.

С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 474 тыс. человек, скончались - 6, 8 тысячи.