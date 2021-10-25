Среди скончавшихся от коронавируса 19 человек был не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 419 человек, полную схему вакцинации завершили 710 жителей.
В больницах сейчас проходит лечение 1872 пациентов с COVID-19, почти на сотню больше, чем сутками ранее. 152 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 5281 молекулярный (ПЦР) и 4277 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1314,4 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 14%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Каждую неделю ситуация ухудшается: в Литве остался один "красный" муниципалитет (8)
Эпидемиологическая ситуация в Литве продолжает...
В выборе поставщиков электроэнергии - пауза: советуют внимательно проверять договоры (69)
На втором этапе либерализации рынка электроэнергии,...
Коронавирус в Литве: 1810 новых случаев и 25 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1810 новых...
МИД: задержанные ранее в России Маркаускас и двое предпринимателей переданы Литве (36)
Задержанные в воскресенье Россией в Куршском заливе 3...
Президент Литвы встретится с матерью, борющейся за права ЛГБТ-сообщества (21)
В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа...