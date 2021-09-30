Коронавирус в Литве: 1806 новых случаев и 19 смертей

16 умерших за минувшие сутки были не привиты или не полностью привиты, полностью привиты были только три человека.

2577 человек привиты первой дозой вакцины. В целом за сутки было сделано 7,1 тыс. прививок.

В больницах сейчас проходит лечение 1201 человек – на 30 человек больше, чем в прошлые сутки, 129 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране было сделано 13,3 тыс молекулярных и 10,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.