aA
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1805 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 19 человек, сообщил в воскресенье Департамент статистики.
Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 592 человек. В целом за сутки было привито 1117 человек.
В больницах сейчас проходит лечение 1420 человека. 134 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 12,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор скептически оценивает побуждение пожилых людей к вакцинации с помощью выплат: видит другое средство (31)
На заседании в среду правительство одобрило...
Пережившая самую страшную стадию ковида страна привила 9 из 10 жителей: литовка рассказала, что привело к такому успеху
В январе в Португалии от COVID-19 ежедневно умирали две...
Каспарас Урбонайтис. Народ в Литве богатый... (34)
…ну, судя по количеству и размеру взимаемых налогов....
Коронавирус в Литве: 1805 новых случаев и 19 смертей (25)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1805 новых случая...