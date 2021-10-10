Коронавирус в Литве: 1805 новых случаев и 19 смертей

Среди скончавшихся 14 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 592 человек. В целом за сутки было привито 1117 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1420 человека. 134 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 9,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.