Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончался один человек

Скопировать ссылку Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончался один человек

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За минувшие сутки в стране было выявлено 18 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.