Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончался один человек

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За минувшие сутки в стране было выявлено 18 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 17,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,4%.
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