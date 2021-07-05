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За минувшие сутки в стране было выявлено 18 новых случаев коронавируса, от этой болезни скончался один человек, сообщил в понедельник Департамент статистики.
Коронавирус в Литве: 18 новых случаев, скончался один человек
© DELFI / Andrius Ufartas

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 17,6 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 0,4%.

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