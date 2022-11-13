В начале февраля этого года за сутки устанавливалось более 14 000 случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 человек составил 123,6 случая.
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