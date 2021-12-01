Коронавирус в Литве: 1793 новых случая и 18 смертей

Среди умерших 15 человек были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2119 человек, полную схему вакцинации завершили более 14 785 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1332 пациента с COVID-19 - на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, 130 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 14,2 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 852,6 случая. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных тестов немного снизилась до 9,2%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились 472 тыс. человек, скончались - 6,8 тысячи.
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