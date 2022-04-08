Коронавирус в Литве: 1775 новых случаев, одиннадцать смертей

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 1498 случаев были первичным заражениями, 274 – вторичными, три человека заразились в третий раз.
В больницах на лечении от COVID-19 находятся 911 человек - примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 1036,7 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 27,2%.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.
Все умершие от COVID-19 относились к возрастной группе старше 60 лет. Четверо из них были полностью привиты.
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