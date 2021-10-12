Коронавирус в Литвe: 1768 новых случаев и 16 смертей

Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2298 человек. В целом за сутки было привито 6014 человек.
В больницах сейчас проходит лечение 1461 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее. 139 из них находится в реанимации.
За минувшие сутки в стране сделано 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
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