Коронавирус в Литве: 1766 новых случаев и 8 смертей

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 1387,1 случаев.
Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.
Все умершие от COVID-19 были в возрасте 40-89 лет, 6 из них были непривиты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Подразделения ВСУ взяли под контроль район Припяти
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Мужчина, который жил в мешке у реки Нерис, теперь наслаждается домом почти за 1,5 миллиона евро
В Каунасе - дом временного размещения для бездомных,...
Дмитрий Гордон — в интервью Delfi: переговоры с Россией бессмысленны, впереди политическая смерть Владимира Путина
Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк встретился посредством Skype...
Не только Литва: все страны Балтии отказались от импорта российского газа
С начала апреля страны Балтии – Латвия , Литва и...
Витаутас Ландсбергис: "Россия успешно превращена в дурдом"
В январе 1991 года советские войска пытались силой...