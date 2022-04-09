Коронавирус в Литве: 1750 новых случаев, 4 смерти

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 1521 случай был первичным заражением, 227 – вторичными, два человека заразились в третий раз.

В больницы с COVID-19 поступили 124 новых пациента. В реанимации находятся 27 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей последнее время постепенно снижается и составил 982,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 26,4%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.



Все умершие от COVID-19 относились к возрастной группе старше 70 лет& по одному из групп 70–79 и 80–89 и двое 90–99 лет.

Всего коронавирус унес жизни 8961 человека.