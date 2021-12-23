Коронавирус в Литве: 1722 новых случая и 20 смертей

15 умерших были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 1740 человек, полную схему вакцинации завершили 16 843 человека.
В больницах сейчас проходят лечение 1222 пациента с COVID-19 - почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 115 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 16,7 тыс. молекулярных (ПЦР) и 4 100 антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей несколько несколько снизился и составил 770,2 случая. Доля положительных тестов за семь дней составила 10,1%.
С начала пандемии коронавирусом в Литве заразились почти 508 тыс. человек, скончались - 7,2 тыс. человек.
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