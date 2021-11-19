Коронавирус в Литве: 1707 новых случаев и 17 смертей

Среди умерших 15 человека были не привиты или привиты не полностью.
За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2718 человек, полную схему вакцинации завершили 19 217 жителей.
В больницах сейчас проходят лечение 1662 пациента с COVID-19 - почти на тридцать меньше, чем сутками ранее, 147 из них находятся в реанимации.
За минувшие сутки в стране выполнено 16,3 тыс. молекулярных (ПЦР) и 8,4 тыс. антигенных тестов на коронавирус.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1096,6 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных тестов также снизилась до 10,3%.
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